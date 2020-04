Nainggolan: “A Roma ho lasciato il cuore. Lukaku? Una bestia. Vi svelo il più forte con cui ho giocato”

Non solo l’Inter. Durante una diretta Instagram con Fabio Fognini, Radja Nainggolan è tornato a parlare del suo passato giallorosso. Queste le dichiarazioni del centrocampista belga: “Roma? Lì ho lasciato il cuore. Sono molto legato alle piazze in cui sono stato ma a livello calcistico, di spogliatoi, di giocatori con cui sono stato, è stata un’esperienza unica. Purtroppo il carattere, il mio essere orgoglioso mi ha fatto cambiare piazza. Sono stato sfortunato. Lautaro Martinez? Una bella scoperta, doveva conoscere solo meglio il campionato italiano. Mi ha impressionato nelle sue prime partite in Champions, ha fatto la differenza. Poi è arrivato Lukaku che è un’altra bestia e fanno una coppia perfetta. Il più forte con cui ho giocato? Totti, mette la palla dove vuoi. Il mio futuro? Ho sempre detto che il calcio per me finisce quando smetto ma ora che sono qua a Cagliari, ammetto che mi piace portare la mia esperienza ai ragazzi più giovani”, le parole di Nainggolan.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari