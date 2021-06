Nahuel Molina brilla con l’Argentina. L’Udinese sorride

Nahuel Molina è una delle note positive dell’Argentina, impegnata in Copa America. L’esterno, di proprietà dell’Udinese, dopo aver disputato un buon campionato di Serie A (con 2 gol e 5 assist), sta conquistando la scena in Sudamerica in una competizione davvero importante. Il classe ’98 è arrivato a Udine la scorsa estate grazie al grande lavoro della dirigenza bianconera che chiuse l’operazione a parametro zero, visto che il ragazzo non rinnovò con il Boca Juniors. Le sue esperienze passate al Defensa y Justicia e Rosario Central misero in luce tutte le qualità del ragazzo. Bravo tecnicamente e duttile tatticamente, visto che è in grado di ricoprire i ruoli di terzino destro ed esterno destro di centrocampo. Grazie a Gotti è cresciuto ancor di più e adesso, dopo le ottime prestazioni con la Nazionale argentina, l’Udinese ha scoperto di avere un nuovo un nuovo tesoro.

FOTO: Instagram Molina