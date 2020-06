Nagelsmann: “Werner? Non possiamo fare nulla, decide lui”. Tra clausola e pressing Liverpool…

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, intervenuto ai microfoni della stampa tedesca a poche ore dalla vittoria contro il Colonia, ha parlato così del futuro di Timo Werner: “Non c’è nulla che possiamo fare. Timo sa cosa ha qui e il tipo di rapporto che abbiamo. In questo club può crescere ancora, però non so se dirglielo tutti i giorni possa condizionare la sua scelta. Un giocatore deve trovarsi a suo agio per rendere al meglio e, se così non fosse, allora non sarebbe corretto continuare a forzare la mano. In fondo, parliamo della sua vita ed è giusto che sia lui a decidere”. Sull’attaccante classe ’96 c’è sempre in forte pressing il Liverpool (ma non solo), come già riferito, mentre dalla Germania nelle ultime ore sono rimbalzate nuove indiscrezioni sulla clausola rescissoria dello stesso Werner: la clausola da 58 milioni di euro scade a metà giugno, ma può abbassarsi a 50 in caso di mancata conquista della Bundesliga. Un dettaglio non di poco conto in una fase difficile, dal punto di vista economico, anche per i top club europei.

Foto: Twitter ufficiale Champions League