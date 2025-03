Nagelsmann: “Vogliamo la Nations League. Per noi è importante abituarci a vincere”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, ha così parlato in vista della sfida contro l’Italia: “Abbiamo un dato molto positivo, siamo contenti. Penso che siano contenti di come sta giocando la nazionale, le partite destano sempre grande interesse e speriamo di fare felici tanti tedeschi”.

Poi ha proseguito: “Ho detto spesso che per noi è importante abituarci a vincere. Noi vogliamo vincere più partite e vorremmo vincere la Nations League, ma sappiamo che affronteremo un’avversaria molto forte come l’Italia. Dobbiamo prima di tutto battere gli azzurri e questo è il nostro compito, poi parleremo di un eventuale titolo”.

Foto: Instagram Nagelsmann