Nagelsmann: “Tresoldi è stato a un passo dalla convocazione ai Mondiali. Fullkrug ha segnato poco”

21/05/2026 | 17:30:11

Il ct della Germania Julian Nagelsmann ha commentato le convocazioni per i Mondiarli, partendo da Tresoldi: “Nicolò è un classico numero 9 ed è stato a un passo dalla convocazione. Ma chiamarlo avrebbe significato lasciare a casa qualcun altro. Non è facile prendere decisioni del genere. Fullkrug? Per lui parlano i numeri e il rendimento in zona gol con West Ham e Milan, ha segnato pochissimi gol negli ultimi due anni. È vero che dobbiamo considerare che col Milan ha spesso dovuto difendere e che entrava dalla panchina, ma alla fine non ha segnato molto e qualcuno doveva restare fuori”.

Foto: Instagram Nagelsmann