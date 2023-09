Nagelsmann si presenta da CT dellas Germania: “Vogliamo fare bella figura all’Europeo. Giocare un calcio divertente”

Julian Nagelsmann è il nuovo CT della Nazionale della Germania, che ha firmato un contratto fino al 31 luglio 2024.

Queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione: “Vogliamo fare bella figura agli Europei della prossima estate, in casa. È una grande motivazione per me, nonché una sfida enorme, ma di cui sono molto consapevole e non vedo l’ora di affrontarla. Vogliamo emozionare la gente giocando un buon calcio. Non vogliamo complicare eccessivamente le cose in vista degli Europei, però abbiamo un’idea precisa e vogliamo emozionare la gente giocando un calcio attraente. Ospitare un Campionato Europeo nel proprio Paese non è qualcosa che accade spesso e vogliamo coinvolgere le persone e generare entusiasmo subito. Una cosa è ovvia: se giochi gli Europei o qualsiasi torneo – e questo vale dal calcio giovanile fino a quello professionistico – partecipi con l’intenzione di vincere. Non sono preoccupato perché ho piena fiducia nella squadra e nello staff tecnico. È un enorme privilegio essere l’allenatore di una squadra che ospita gli Europei. C’è tanta voglia di migliorare”.

La fascia da capitano: “Non cambierò, sarà Ilkay Gündogan, che apprezzo come giocatore e come persona. Ho già parlato con Ilkay e gli ho fatto sapere che è il nostro capitano e che rimarrà in quel ruolo”.

La durata del suo contratto: “Gli Europei sono la priorità, questa è la cosa più importante per me. La cosa principale è che abbiamo un grande torneo da disputare in casa. La seconda cosa è che voglio generare fiducia reciproca attraverso il lavoro che svolgeremo. È importante che lavoriamo bene insieme, che sia gratificante e che abbiamo successo. Se riusciremo a generare quell’entusiasmo, ad avere successo agli Europei e se il lavoro sarà stato gratificante, allora non vedo alcun motivo per non continuare in questo ruolo. Ma non sto ancora facendo pensieri su questo. Voglio ripagare la fiducia che è stata riposta in me facendo un buon lavoro e la fiducia non si dà solo tramite un contratto di 5 anni. Si tratta di assicurarci che lavoriamo bene insieme”.

Foto: twitter personale