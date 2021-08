Nagelsmann ricorda Muller: “E’ un giorno triste. Senza i suoi gol il Bayern non avrebbe questa storia”

Alla vigilia della Supercoppa di Germania, il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha voluto ricordare il grande Gerd Muller, che è scomparso ieri.

Queste le sue parole: “Voglio mandare le mie condoglianze alla famiglia e agli amici di Gerd Muller. E’ un giorno triste, Gerd verrà sempre ricordato non solo dal Bayern ma da tutti i tifosi di calcio. Ha scritto pagine memorabili di questo sport. Ha giocato tante grandi partite, segnando reti spettacolari. I miei pensieri sono per lui e i suoi cari. Per il Bayern è la scomparsa di una leggenda. Il club non avrebbe questa storia magnifica se non avesse avuto Muller. Una pagina di storia del cacio tedesco e mondiale”.

