Nagelsmann: “Per un buon Mondiale abbiamo bisogno di Neuer al top”

14/06/2026 | 13:23:05

Julian Nagelsmann, allenatore della Germania, in conferenza stampa ha parlato della sfida contro Curaçao e dell’importanza del recupero di Neuer: “Il 90% dei giocatori avversari compete nei Paesi Bassi e conosciamo il livello del calcio olandese. Penso che possano offrire buone prestazioni fisiche e tecniche, questo li rende un avversario complicato”. Sull’estremo difensore del Bayern Monaco: “È abbastanza pronto, sta migliorando. Per avere una buona Coppa del Mondo, abbiamo bisogno di un Manuel al massimo e penso che possa darci questo”.

Foto: Instgram Nagelsmann