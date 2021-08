Nagelsmann: “Pareggio giusto, ma non si può essere soddisfatti quando non vinci”

Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, ha commentato così l’1-1 all’esordio in Bundesliga contro il Glabdbach: “Non si può essere soddisfatti quando non vinci. Ci sono state molte opportunità da entrambe le parti. Tutto sommato, il pareggio è stato giusto. Il pubblico ha visto una partita emozionante. Il quarto d’ora dopo l’intervallo ha dimostrato che siamo in grado di creare molte occasioni e che potevamo segnare un altro gol. Alla fine ci sono stati un sacco di capovolgimenti di fronte. In definitiva, è un pareggio equo, abbiamo giocato contro un avversario forte. In fase offensiva dobbiamo fare meglio. Sapevamo già di dover fare ancora dei passi in avanti”.