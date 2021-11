Nagelsmann: “Ogni volta prendiamo gol allo stesso modo”

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko contro l’Augsburg: “Ogni volta prendiamo gol allo stesso modo, ne abbiamo discusso fino a ieri in allenamento ma oggi la musica non è cambiata. E’ stata una partita molto simile a quella con l’Eintracht Francoforte, i nostri avversari non sono stati particolarmente propositivi ma sono comunque riusciti a segnare due gol. Serve maggior stabilità in difesa, ma bisogna anche sottolineare che ci sono stati pochi tiri in porta: non abbiamo creato abbastanza”.

Su Sabitzer: “Può fare molto di più rispetto a ciò che ha mostrato stasera. Saremo tutti più felici quando si renderà protagonista di prestazioni migliori”.