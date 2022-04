Nagelsmann: “Mazraoui e Gravenberch? Sarò felice quando arriverà il momento. Ora aspettiamo”

Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in modo significativo del possibile futuro di Ryan Gravenberch e Noussair Mazraoui. In conferenza stampa, il tecnico 34enne ha risposto con un sorriso a domanda su questa doppia trattativa, affermando che: “Entrambi sono buoni giocatori. Sarò felice di questo quando verrà il momento. Non commentiamo le voci. Aspettiamo e vediamo cosa ci riserva il futuro”. Come raccontato ieri, i due talenti dell’Ajax sono prossimi ad accasarsi in Baviera.

FOTO: Twitter Nagelsmann