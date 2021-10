Nagelsmann: “La pressione in club come il Bayern c’è sempre. Con il Monchengladbach serata storta”

Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, ancora alle prese con il Covid, ha parlato ai canali ufficiali del club, parlando anche del 5-0 contro il , Borussia Monchengladbach, in coppa di Germania, parlando alla vigilia della sfida contro l’Union Berlino.

Queste le sue parole: “Se sento la pressione? Sempre. So come funziona al Bayern e mi sono preparato per questo. Non si tratta di vita o di morte ma di fare buone partite e la pressione non è cambiata rispetto a prima. E’ chiaro che la sconfitta con il Borussia Monchengladbach ci ha deluso. Ho provato ad analizzare cosa è andato storto, abbiamo provato a caricare la squadra. Esperienze come quelle di mercoledì dovrebbero restare uniche. Spero che sia stato un caso isolato, una serata negativa per noi e straordinaria per loro. Domani dobbiamo reagire e cancellare questa macchia”.