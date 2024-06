Nagelsmann: “Gol annullato ad Andrich? Senza una linea chiara poteva lasciar correre”

Intervenuto ai microfoni di ARD, il commissario tecnico della Nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, ha così parlato del gol di Andrich: “Penso che si potesse lasciar correre. Il contatto avviene chiaramente dopo una palla controllata. Jamal non ha allungato la gamba. Non credo che si debba fischiare”, aggiungendo che Orsato non abbia avuto una “linea veramente chiara” e ha anche mostrato a Jonathan Tah un cartellino giallo – erroneamente, secondo Nagelsmann.

Foto: sito federazione tedesca