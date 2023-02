Nagelsmann: “Giocheremo ad armi pari col PSG. Messi? Anche loro staranno pensando a come fermarci”

Intervenuto in conferenza stampa, Julian Nagelsmann ha così presentato la sfida contro il Paris Saint-Germain: “La squadra è carica per la sfida col PSG. Oggi ci siamo allenati molto bene. Abbiamo avuto buoni risultati ultimamente. In Bundesliga siamo di nuovo in pista, così come restiamo in corsa per la coppa. La Champions fornisce una motivazione completamente diversa, quindi non devi motivare i tuoi calciatori”.

Poi prosegue: “Dovremo cercare di essere coraggiosi. È un duello ad armi pari, le probabilità di passare sono 50 e 50. Domani si aprirà la strada per il ritorno, proveremo a fare una buona trasferta. Sono molto, molto sicuro che domani giocheremo una partita di alto livello”.

Infine: “Dobbiamo ostacolare i passaggi a lui, a Neymar o a Mbappé. I nostri avversari hanno anche terzini di grande velocità, oltre a tanti altri calciatori di talento. Lo stesso PSG starà pensando però a come fermare i nostri giocatori”.

