Nagelsmann: “Finale? Normale sognarla…”

Un’autentica impresa quella compiuta dal Lipsia di Nagelsmann, il tecnico trentatreenne destinato ad entrare nella storia in quanto allenatore più giovane a giocarsi una semifinale di Champions League. Non ci crede ancora, però, il tedesco che ha parlato a Sky Sport nel post partita: “Un’esperienza fantastica. Se arrivi in semifinale, sogni anche la finale. Credo sia normale. Da domani inizieremo a pensare al Psg”. Continua il tecnico: “Ho battuto uno dei migliori allenatori al mondo, siamo stati un po’ fortunati nel secondo gol ma bravi a trovare lo spazio giusto. In Champions poteva succedere di tutto, l’importante era creare più occasioni possibili, ma avevamo le idee chiare. Credo che il nostro stile di calcio offensivo abbia fatto la differenza”.

Foto: profilo Instagram Nagelsmann