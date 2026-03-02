Nagelsmann: “Fiducia in Woltemade. Goretzka? Lo tengo in considerazione”

02/03/2026 | 18:00:06

Il Ct della Germania, Jurgen Jagelsmann, ha parlato a The Kicker, soffermandosi sulle scelte in vista delle amichevoli di marzo, in preparazione ai Mondiali della prossima estate.

Queste le sue parole: “Woltemade sta attraversando una fase di calo ed è stato anche arretrato di posizione da Eddie Howe. È un giocatore giovane che ha bisogno di tempo per crescere, come si vede ora a Newcastle”, ha spiegato il ct. “Non mi aspetto che segni 15 gol e poi ci porti a vincere il Mondiale. Sarebbe straordinario. Gli ho detto di stare tranquillo: abbiamo fiducia in lui”.

Diverso il discorso per Goretzka. Nonostante il ridotto impiego con il Bayern Monaco, Nagelsmann lo considera ancora pienamente in corsa per la convocazione: “Allo stato attuale ha buone possibilità di giocare il Mondiale. Stiamo pensando a un ruolo simile a quello avuto nelle qualificazioni”.

Il ct ne ha esaltato caratteristiche precise: inserimenti, forza nel gioco aereo e presenza fisica. “Contro l’Irlanda del Nord è stato decisivo: senza di lui non avremmo vinto”.

Foto: sito Germania