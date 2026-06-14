Nagelsmann: “Felice dei sette gol e della vittoria, un inizio vincente è sempre importante”

14/06/2026 | 22:49:17

Il ct della Germania Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria su Curacao: “Sono molto soddisfatto dei sette gol che abbiamo segnato e della nostra prestazione in generale. Un inizio vincente è sempre importante e siamo contenti di esserci riusciti. Ci sono voluti alcuni minuti per rientrare in partita dopo il loro pareggio. Anche Curaçao sa giocare a calcio, come abbiamo visto, sono curioso di vedere chi girone giocheranno”.

Foto: Instagram Nagelsmann