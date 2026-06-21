Nagelsmann: “Come sta Schlotterbeck? Ha un infortunio al legamento collaterale della caviglia. Non ha un bell’aspetto”
21/06/2026 | 20:36:54
Potrebbe essere finito il Mondiale di Nico Schlotterbeck, uno dei due titolari della Germania, uscito per infortunio contro la Costa d’Avorio. Il difensore del Borussia Dortmund ha riportato un grave infortunio alla caviglia.
Di questo ha parlato il CT Nagelsmann: “Ha un infortunio al legamento collaterale della caviglia. Dobbiamo aspettare gli esami strumentali, ma purtroppo non aveva un bell’aspetto. Gli va reso grande merito per aver resistito fino all’intervallo. Si è dato completamente per la squadra”.
Foto: Instagram Nagelsmann