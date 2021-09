Nagelsmann: “Auricolari ai giocatori come in NFL, ecco la mia proposta”

Il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, nel corso di un’intervista a TZ, ha lanciato l’idea di comunicare con i giocatori attraverso l’utilizzo di auricolari come nel football americano. “E’ qualcosa di cui abbiamo bisogno Il calcio è ancora tradizionale. Invece il football americano dal punto di vista tecnologico è incredibilmente avanzato in termini di comunicazione con i giocatori. Il quaterback può ascoltare il suo allenatore. Uno stadio è estremamente rumoroso, non ci sono tempi morti, solo l’intervallo per parlare di tattica con i calciatori”.

Foto: Twitter Lipsia