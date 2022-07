Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha parlato della cessione di Robert Lewandowski al Barcellona, attaccando i blaugrana: “Il Barcellona è l’unico club che non ha soldi ma alla fine compra qualsiasi giocatore voglia. Non so come facciano. È un po’ strano, un po’ folle”.

Foto: Twitter Nagelsmann