Nagatomo: “Darò il massimo per il Marsiglia, combatterò come un samurai”

Yuto Nagatomo, ex Inter, è un nuovo calciatore del Marsiglia. Il difensore giapponese su twitter si è presentato ai nuovi tifosi francesi. Queste le parole: “Sono molto felice di entrare a far parte del Marsiglia, è un club molto grande. Darò il massimo per la squadra e combatterò con l’anima di un samurai”.

Je suis très heureux de rejoindre l’OM qui est un très grand club. Je donnerai le maximum pour l’équipe et je me battrai avec une âme de Samouraï. https://t.co/GOCvY8n1Sx — Yuto Nagatomo | 長友佑都 (@YutoNagatomo5) August 31, 2020

Foto: twitter personale