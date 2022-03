Mykolenko durissimo su Dzyuba e la Nazionale russa: “Civili uccisi e voi tacete. Bastardi”

Ieri la FIFA ha pubblicato il comunicato con cui la Russia veniva ufficialmente esclusa dal Mondiale e, poco dopo, è arrivata la replica del commissario tecnico Karpin, deluso dal provvedimento. Poco fa il difensore dell’Everton e dell’Ucraina Vitaliy Mykolenko ha pubblicato una story su Instagram attaccando duramente il centravanti e capitano della Russia Artem Dzyuba e i suoi compagni a causa del loro silenzio in merito alle recenti azioni di Putin: “Mentre tu, bastardo Dzyuba, taci assieme ai tuoi fottuti compagni di squadra, i civili vengono uccisi in Ucraina. Rimarrai nascosto in un buco per il resto della tua vita e, cosa più importante, per il resto della vita dei tuoi figli. E sono davvero felice che nessuno ve lo perdonerà mai, bastardi”.

Foto: Twitter Everton