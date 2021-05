MVP Serie A, Cristian Romero premiato come miglior difensore della Serie A

L’esaltante stagione dell’Atalanta passa anche per la difesa e le prestazione in crescendo dell’argentino Cristian Romero. La Lega Serie A lo ha premiato come miglior difensore della stagione:

“Il premio Miglior Difensore della stagione 2020/2021 è stato assegnato al calciatore dell’Atalanta Cristian Romero.

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 17 nerazzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

– Indice di Efficienza Tecnica del 92,1%;

– Rapidissimo ad accorciare la distanza dagli avversari, detiene il record stagionale di Aggressività Difensiva (95,1%);

– Efficace nel coprire gli spazi e leggere in anticipo le giocate avversarie (K-Solution 93,7%), supera il 92% di Efficienza negli 1vs1 difensivi;

– Maturato tatticamente durante la stagione (K-Movement 94,3%) guida la difesa stabilendo il record di palloni recuperati (237) e duelli aerei vinti (122)”.

Miglior difensore: Cristian Romero! 🔝 Insuperabile nell’uno contro uno, rapido nei recuperi e abile a leggere in anticipo le giocate avversarie: una stagione pazzesca! https://t.co/UhKRPFYT7a#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/2wVrZ6ZRcf — Lega Serie A (@SerieA) May 31, 2021

