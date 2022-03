MVP del mese anche in Serie B: premio al via da marzo

La Lega di B ha reso noto che dal mese di marzo verrà assegnato il premio di MVP del mese del campionato di Serie B. Il tutto insieme a BKT, sponsor dal 2018. Entusiasta il presidente Mauro Balata: “Il Trofeo MVP BKT rappresenta un altro importante step per il nostro campionato, sia perché rientra nel processo di internazionalizzazione che sta investendo la Serie BKT ormai da diversi mesi, ma anche perché costituisce un incentivo per i calciatori a dare ulteriormente il meglio di sé. Il tutto a favore di un più sano agonismo e performance di alto livello”. Il vincitore verrà selezionato da una giuria formata da giornalisti dei 3 broadcaster ufficiali (Sky, Dazn e Helbiz) e personaggi del web legati al mondo dello sport che, ogni mese, si riuniranno per votare l’MVP.

Foto: Sito Ufficiale Lega B