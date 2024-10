Poi ha proseguito: “Mi ha parlato del progetto, di cosa si aspettava da me. Il giorno dopo ho visto sua madre e abbiamo raggiunto un accordo. Kylian mi conosce molto bene, anch’io lo conosco molto bene. La mamma mi conoscerà ancora di più in futuro. Sanno che sono un giocatore affidabile, che possono contare su di me per dare il massimo”.

Foto: Instagram M’Vila