Muzzi: “Empoli, per tornare in Serie A serve carattere. Grazie a Bucchi e Andreazzoli”

Roberto Muzzi è il nuovo tecnico dell’Empoli. L’ex assistente di Aurelio Andreazzoli al Genoa è stato presentato oggi alla stampa, precisando: “Inizio ringraziando Bucchi per il lavoro svolto qui e ringrazio anche lo stesso Andreazzoli. Voglio mettere sul campo la mia esperienza e proporre la mia idea che dirò ai giocatori e poi anche a voi giornalisti. Aurelio mi ha dato qualche consiglio e lo ringrazio anche per questo”.

Sul compito che lo attende: “L’Empoli ha ottimi giocatori e voglio che diano tutto per questa maglia, bisogna giocare sia col fioretto che con la spada. Cercherò di toccare il tasto del carattere per tornare in Serie A, che è l’obiettivo prefissato in estate dalla società. Sono orgoglioso di questa chiamata e voglio ripagare sul campo la fiducia”.

Foto: Instagram Muzzi