Mutu: “Forza Fiorentina, in finale serve cinismo. Punto su Bonaventura. Jovetic avversario? Incredibile il calcio”

Adrian Mutu, ex attaccante della Fiorentina (tra le altre) ha parlato a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante, in merito alla finale di Conference League che i viola giocheranno domani sera ad Atene contro l’Olympiacos: “Ho Firenze nel cuore, sempre. Quest’anno ho seguito molto la Fiorentina: è una squadra grintosa come il suo allenatore, oltre ad avere un gioco importante. Italiano era uno che assorbiva il gioco e capiva al volo. Cosa serve in finale? Il cinismo, in certi casi, è tutto. Non serve dare spettacolo. Anche brutti ma vincenti: serve equilibrio, goal e pazienza”

Su Jovetic avversario: “Davvero una coincidenza incredibile. Quest’anno ha avuto qualche problemino fisico, non so se giocherà dall’inizio ma se entrerà in campo Jovetic è sempre uno dei numeri uno”.

Su Nico Gonzalez: “Gli ho visto fare dei bellissimi gol. Ha un passo in più, numeri importanti e interessanti. Diciamo che deve restare un po’ più attento ai calci di rigore”.

Su chi punta per la finale: ” Io punto da sempre su Bonaventura: dà equilibri, gol, spinta, gioco. E poi mi piace Sottil, un po’ discontinuo ma so che si è fatto male. Questa squadra mi pare comunque molto matura. Colgo l’occasione per mandare il mio in bocca al lupo al popolo viola. Sono tutti nel mio cuore”.

