Musso: “Sono felice di essere all’Atalanta. Cercherò di dare il massimo, sarà un’annata impegnativa”

Oggi per Juan Musso è stato il primo giorno all’Atalanta con la prima visita al Centro Bortolotti di Zingonia, per lui è iniziata ufficialmente la nuova avventura con la maglia della Dea. Il portiere ha rilasciato anche la sua prima intervista ufficiale ai canali ufficiali della società neroazzurra: “Ho vissuto un mese intenso, vincere la Copa America è stata una gioia immensa. Ho avuto una stagione impegnativa. Non vedevo l’ora di arrivare qui a Zigonia. Sarà un’annata impegnativa e difficile, con tante gare importanti. La Champions è una competizione magnifica, ho sempre sognato di giocarla. Metterò tutto quello ho dentro per poter fare bene. Ho sempre ammirato questo club, mi piace il modo di giocare e di affrontare ogni partita. Sono contento di stare qua, cercherò di fare il massimo”.

FOTO: Twitter Atalanta