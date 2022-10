Musso: “Siamo affamati, la mentalità è quella giusta. Qatar? Sto dando tutto”

Juan Musso, portiere dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta sull’Empoli: “Mi sento bene, mi stavo allenando da solo da un mese. Avevo un po’ di ansia per tornare in campo e aiutare la squadra. La stagione scorsa è stata un po’ complessa per tanti aspetti: inserirmi non è stato semplice. Quest’anno invece ci siamo preparati bene e siamo affamati. Affrontiamo ogni partita per vincere, abbiamo tanti margini di miglioramento ma la mentalità è quella giusta”. Infine ha così risposto alla domanda sul prossimo Mondiale: “Speri nella convocazione per il Qatar? Speriamo, sto dando tutto per esserci”.

Foto: Twitter Atalanta