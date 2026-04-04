Musso: “Perché non è stato convalidato il rosso a Gerard Martin? Gare condizionate”

05/04/2026 | 00:06:12

Il Barcellona mette le mani sulla Liga, vincendo 2-1 contro l’Atletico Madrid. Ma l’Atletico Madrid contesta l’arbitraggio, che ha condizionato la gara.

A Dazn ha parlato Juan Musso, portiere dei colchoneros: “Nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo giocato meglio, una partita divertente e bella. Il rosso ci ha penalizzati”, ha riconosciuto il portiere rojiblancos ed ex Atalanta nel post-partita a DAZN. “È molto difficile con uno in meno. Ma c’era un rosso anche per loro, a Gerard Martin. L’arbitro l’ha visto in campo. Quello avrebbe potuto rendere la partita più reale, perché non è stato convalidato? Ma va bene, avanti così. Questo non ci toglie la fiducia. Undici contro undici credo che siamo stati migliori. Questo ci dà fiducia. Hanno avuto quella fortuna nel secondo gol. La squadra ha fatto uno sforzo barbaro. Da fuori si vede, ma quando ci fanno gol in qualunque modo uno si sente male. Undici contro undici e anche con uno in meno”.

Infine un’analisi sulla sua stagione nell’Atletico: “Sto bene, confido in me e nella squadra. Lavoriamo molto. È stata criticata molto la squadra a gennaio. Stiamo cercando una semifinale di Champions e una finale di Coppa del Re. Questo ci dà molto merito. I ragazzi danno tutto, proviamo a giocare. Siamo un gruppo di uomini e ci mettiamo sempre con il petto in fuori. Tutto questo sforzo e questa voglia che ha la squadra inclineranno la bilancia”.

Foto: sito Atletico Madrid