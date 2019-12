Musso: “Ho scelto l’Udinese per continuare a crescere. Mi ispiro a Buffon e Casillas”

Il portiere dell’Udinese, Juan Musso, ha risposto ad alcune domande dei tifosi in un contest promosso dal club friuliano: “Ho scelto di venire qui perché mi è piaciuta tanto la proposta della società per continuare a crescere ed imparare. De Paul poi mi ha parlato benissimo delle strutture e di tutto l’ambiente“.

Idoli

“Prendo ispirazione da tanti professionisti che amano il lavoro che fanno. Buffon, Casillas, ma anche Federer e Nadal. Sono tutti campioni che hanno una passione e un amore profondo per il proprio sport, che puntano ad imparare ogni giorno qualcosa in più, giocando ogni gara come se fosse l’ultima della loro carriera”.

Foto: Twitter Udinese