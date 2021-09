Musso: “Giocare in Champions è un sogno. Contento della prestazione e del risultato”

Intervistato da Sky, Juan Musso, portiere dell’Atalanta, ha parlato dopo il 2-2 contro il Villarreal che lo ha visto grande protagonista.

Queste le sue parole: “Sono contento per il pareggio della squadra, da dietro si vede il sacrificio che fanno tutti. Sono contento perché la squadra ha dato il massimo contro un avversario tosto e durissimo. Torniamo a casa almeno con un punto. In Champions può succedere di tutto, ci sono le migliori squadre di Europa. Personalmente sono soddisfatto, giocare in una competizione come la Champions era un sogno per me”.