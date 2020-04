Musso: “È dura, non so più come passare il tempo a casa. Inter? Voci che fanno piacere”

Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha parlato al portale argentino Racingmaniacos.com.ar toccando diversi argomenti: “Sono tre settimane che non ci alleniamo e la cosa si sta facendo lunga e dura. Non so più come passare il tempo e mi piacerebbe davvero poter tornare in campo il prima possibile. Inter? Ho letto diverse cose in merito, ma non ne so niente. Sono calmo perché ancora non sappiamo quando riprenderà il torneo. Sono onorato dell’interessamento e delle voci, ma per ora non so nulla. Se proporranno qualcosa di interessante per me e per il club, ci penserò. Quando è arrivata l’offerta dell’Udinese e ho saputo che non c’erano problemi per il Racing, ho capito che il momento era quello giusto. Ci ho pensato molto prima di dire sì, ma vista l’età e le mie ambizioni, penso di aver fatto la scelta giusta. Ritornare in Patria? E’ difficile parlare di un futuro così lontano anche perché sono arrivato da poco in Italia. Ovviamente un giorno mi piacerebbe tornare, ma non vorrei creare aspettative, non è una cosa a cui sto pensando oggi”.