Musso: “Argentina favorita per il mondiale. Dybala troverà la sua squadra”

Juan Musso, estremo difensore dell’Atalanta e dell’Argentina ha parlato dal ritiro della dea del prossimo mondiale della sua nazionale ma soprattutto del futuro di Paulo Dybala. Queste le sue parole “Argentina favorita? Lo è sempre nei Mondiali. Abbiamo Messi e giocatori di alta qualità. Si va al Mondiale per cercare di vincere. Dybala? Non so com’è la situazione, non ci parlo da un po’ di tempo, ma sicuramente troverà una squadra adatta alle sue qualità”.

Foto: Twitter Atalanta