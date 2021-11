Musso: “Ai tempi di Udine giocare contro l’Atalanta era un incubo”

Juan Musso, portiere argentino passato in estate dall’Udinese all’Atalanta per 20 milioni di euro, sta crescendo sempre più nel suo nuovo club.

Il sudamericano è stato intervistato da La Nación, ecco le sue dichiarazioni:

“Ai tempi di Udine l’Atalanta è stata l’avversaria che ho subito di più. Una volta ho preso 7 gol, poi 4, poi ancora 3…. Muriel mi ha segnato per otto volte in cinque partite. Non mi è successo con nessun’altra squadra. Quando ho scoperto che mi stavano cercando, ero felice e ho detto al mio rappresentante di prestare attenzione.

L’Atalanta non è un club che fa grandi acquisti. Già solo per questo è una grande responsabilità. Per quella cifra avrebbero potuto scegliere qualcun altro e invece hanno scelto me. Certo, ora le persone mi guardano molto di più e pretendono molto di più da me. Ed è giusto, è ciò che devono fare“.