Muslera para tre rigori e manda l’Estudiantes in finale: eliminato il Flamengo

23/10/2026 | 11:09:15

Fernando Muslera protagonista assoluto in Copa Libertadores. L’ex portiere della Lazio si prende la scena al Maracanã, neutralizza tre rigori e trascina l’Estudiantes de La Plata in finale, eliminando il Flamengo campione in carica. Una notte da ricordare per l’estremo difensore uruguaiano, decisivo nella qualificazione dopo una partita complicata e giocata in inferiorità numerica.La semifinale di ritorno termina 0-0, stesso risultato dell’andata. La qualificazione si decide dunque ai calci di rigore, dove Muslera diventa il grande protagonista. Il portiere classe 1986 respinge le conclusioni di Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique, permettendo agli argentini di imporsi 3-2 nella serie.L’Estudiantes aveva dovuto affrontare una seconda parte di gara in salita, dopo l’espulsione di Baltasar Rodríguez al 50′. Nonostante l’uomo in meno, la squadra argentina resiste agli assalti del Flamengo e porta la sfida fino alla lotteria finale, dove trova un Muslera in versione super.Per il portiere uruguaiano, 40 anni e protagonista di cinque Mondiali, è una serata di riscatto dopo le difficoltà vissute con la Nazionale durante la competizione iridata del 2026. Una prestazione che lo consacra come l’uomo decisivo della qualificazione.L’Estudiantes raggiunge così la finale di Copa Libertadores, dove affronterà il Palmeiras il 28 novembre allo stadio Centenario di Montevideo. Il club argentino andrà a caccia del quinto titolo continentale, il primo dal 2009, mentre il Flamengo non potrà difendere il trofeo conquistato nella scorsa stagione.Una notte speciale per Muslera, che con tre rigori parati al Maracanã firma una delle imprese più sorprendenti della stagione sudamericana.

Foto: x Muslera