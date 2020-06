Muslera, grave infortunio alla gamba: il portiere trasportato in ospedale

Brutte notizie per il Galatasaray e per Fernando Muslera. Il portiere uruguaiano ex Lazio, infatti, si è infortunato gravemente alla gamba destra durante il match contro il Rizespor. La gara è stata interrotta per ben 8 minuti per permettere i soccorsi al giocatore, trasportato immediatamente in ospedale con un’ambulanza.

Hiçbir olgu, insan sağlığından önemli değildir. Kaval kemiğinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'ya, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz! 🙏 pic.twitter.com/a2ex1BSPfz — Çaykur Rizespor #Evdekal (@CRizesporAS) June 14, 2020

Kaptanımız Fernando Muslera, girdiği pozisyonda sakatlandı. Muslera, ambulansla hastaneye götürülüyor. Kalbimiz seninle Nando! 🤲 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 14, 2020

Foto: Twitter ufficiale Rizespor