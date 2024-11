Musiala: “Wirtz al Bayern? Non voglio fare pressione. È una sua decisione”

Intervenuto ai microfoni della BILD, il centrocampista del Bayern Monaco, Jamal Musiala, ha così risposto alla domanda su un possibile futuro con Florian Wirtz in Baviera: “Se ho parlato a Wirtz del trasferimento al Bayern? Non voglio fare pressione. È una sua decisione, deve sapere cosa è meglio per lui”,

Foto: Instagram Germania