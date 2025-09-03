Musiala: “Voglio recuperare bene, spero di farcela per il Mondiale. Donnarumma? Con lui è tutto ok, ha cercato la palla”

03/09/2025 | 23:06:48

Lo scorso luglio nel corso del Mondiale per Club, nella sfida tra PSG e Bayern Monaco, la stella tedesca Jamal Musiala ha subito un gravissimo infortunio, dopo uno scontro con Donnarumma, la frattura del perone e la lussazione della caviglia. Un infortunio che lo vedrà tornare sui campi in Primavera 2026, se tutto va bene.

Il giocatore ha così parlato a Sport Bild, spiegando di voler voltare pagina e concentrarsi solo sul recupero: “Non ho ancora visto il video, solo le foto. Voglio tornare in campo quando sarò davvero pronto. Non ha senso accelerare. L’importante è arrivare in piena forma, anche in ottica Coppa del Mondo. Ovviamente il campo mi manca, osservare i compagni dagli spalti fa male. So già che quando tornerò, farò quello che amo. È la mia motivazione quotidiana”.

Musiala, infine, ha ribadito di non avere alcun risentimento verso Donnarumma, oggi al Manchester City: “Ha cercato la palla, non era intenzionale. Mi ha scritto subito dopo, va tutto bene. Sono cose che succedono nel calcio”.

Foto: Instagram Musiala