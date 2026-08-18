Musiala sviene di nuovo in campo ma tranquillizza tutti: “Sto bene, ho una disfunzione neurologica da curare”

18/08/2026 | 21:58:14

Destano preoccupazioni le condizioni di Jamal Musiala, una delle stelle del Bayern Monaco, che è svenuto in campo due volte, nel giro di pochi giorni, nel corso di alcune amichevoli.

Il giocatore, dopo approfondimenti, ha scritto su Instagram una nota con le sue condizioni: “La cosa più importante prima di tutto: sto bene! Capisco che molti di voi si siano preoccupati. Oggi voglio togliervi questa preoccupazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee di breve durata, ma ben curabili, riconducibili a una disfunzione neurologica. Queste possono portare ai momenti che si sono verificati ultimamente, come contro il Lipsia o anche adesso a Heidenheim. So che a prima vista possono sembrare spaventose, ma per me attualmente fanno parte della mia quotidianità. Sono sotto le migliori cure mediche e sono molto ottimista. Il Bayern Monaco e le persone a me più care sono sempre al mio fianco. L’importante è che non sussiste alcun ulteriore rischio per la salute. In stretto coordinamento con gli esperti, è stato mio desiderio personale affrontare la sfida e, con il via libera dei neurologi, continuare a dedicarmi a ciò che più mi aiuta nella guarigione: vivere la mia quotidianità e continuare a giocare a calcio. Mi sono assunto la responsabilità di questo. Nel complesso ho sensazioni molto positive e sono sulla buona strada. Ciò che mi aiuta di più in questo percorso è continuare a dare la caccia a vittorie e titoli con la mia squadra. Spero che con questo possiate capirmi meglio e chiedo comprensione se desidero mantenere il tema all’interno della cerchia dei miei confidenti più stretti, del club e degli esperti”.

Foto: Instagram Musiala