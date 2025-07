Musiala rompe il silenzio dopo l’infortunio: “Non è colpa di nessuno, ora mi concentro sul recupero”

09/07/2025 | 13:46:32

In un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Jamal Musiala ha fatto sapere che l’operazione è perfettamente riuscita e ha voluto sgombrare il campo da qualsiasi polemica, soprattutto nei confronti di Gigio Donnarumma, coinvolto nell’azione che ha portato alla sua uscita dal campo: “Voglio ringraziarvi per tutto l’amore e il sostegno che mi avete dimostrato. Significa davvero tanto per me. È meraviglioso vedere come il mondo del calcio si unisca in momenti come questi, e ne sono molto grato. L’intervento è andato bene, sto ricevendo tutte le cure necessarie. Non c’è nessuno da incolpare: situazioni del genere possono capitare. Approfitterò di questo periodo per recuperare, fisicamente e mentalmente”.

FOTO: Instagram Musiala