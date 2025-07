Musiala, infortunio choc in Bayern-Psg

05/07/2025 | 19:19:05

Brutto infortunio per Musiala sul finire di primo tempo nella sfida fra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, con le due squadre ancora ferme sullo 0-0. Al 3′ di recupero infatti, il fantasista viene imbeccato in profondità: Donnarumma lo anticipa (sul pallone) in uscita bassa, ma il tedesco è sfortunato per come avviene l’impatto. Le immagini lasciano immaginare a un lungo stop per lui dato che si nota il piede sinistro assumere un giro del tutto innaturale.

FOTO: Instagram Musiala