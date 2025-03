Musiala: “Il secondo gol? Nel calcio bisogna stare sempre attenti”

Jamal Musiala, fantasista della Germania, ha parlato alla Rai dopo il pareggio contro l’Italia.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato un primo tempo davvero ad alti livelli, ponendo attenzione su tutto. L’Italia è una grande squadra, faremo tesoro di quanto imparato oggi”.

Protagonista sul secondo gol, forse troppo semplice anche per un giocatore come te: “Sicuramente è stato bello segnare, l’intesa con Kimmich è incredibile. Sono felice per il gol, bisogna essere attenti anche in queste situazioni”.

Quali sono i prossimi obiettivi? “Ora torno con la testa al club. Nelle semifinali poi cercheremo di analizzare gli errori di oggi per provare a fare bene”.

