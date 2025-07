Musiala fa piangere il Bayern. Stop di 4-5 mesi dopo l’infortunio

06/07/2025 | 11:47:34

Sono ore di ansia in casa Bayern Monaco. Riguardo ai tempi di recupero, secondo quanto riportato da Bild, Musiala dovrà stare fuori probabilmente per quattro o cinque mesi dopo la rottura del perone sinistro, oltre a danni a diversi legamenti. Lasciato l’ospedale, il tedesco classe 2003 è tornato con la squadra e volerà con il gruppo a Orlando. Da lì poi si tornerà insieme a Monaco di Baviera, essendo stati eliminati dal Mondiale per Club per mano del PSG.

FOTO: Instagram Musiala