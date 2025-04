Il grande assente della doppia sfida tra Bayern Monaco e Inter è stato Jamal Musiala. La stella tedesca è out per un infortunio.

Alla Bild, la stellina, ha così parlato: “Guardare l’eliminazione della squadra in tv è stato doloroso. Ho sofferto con i ragazzi: penso che abbiamo giocato brillantemente nonostante le assenze e che avremmo meritato di più”.

Foto: Instagram Musiala