Musiala al Galatasaray? Il club turco smentisce: “Notizia non vera”

26/07/2026 | 23:43:55

Nelle ultime ore era esplosa la notizia riguardante un interesse del Galatasaray nei confronti di Musiala. Fantamercato, come confermato dallo stesso club turco. La società ha smentito categoricamente che si tratta di notizie infondate: “Le notizie secondo cui Jamal Musiala e il Bayern Monaco avrebbero raggiunto un accordo con il nostro club non sono vere. Lo comunichiamo all’opinione pubblica”. Addirittura qualcuno, anche in Turchia, aveva parlato di trattativa già alle battute finali. Di fatto un colpo sensazionale che resterà però nell’immaginario collettivo.

FOTO: Instagram Musiala