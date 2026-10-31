Musah: “Il gol di Rabiot? Sapevamo che non lo avrebbero seguito. E’ la notte più bella dell’anno fino ad oggi”

31/10/2026 | 23:47:33

Musah ha parlato a Sky Sport: “Fino ad ora è la notte più bella dell’anno: quando si vince il derby in casa lo stadio è incredibile. Abbiamo imparato dal Bologna, proviamo a non fare gli stessi errori. Sono contento del mio momento, ma nel calcio la memoria è corta: devo continuare così fino a fine stagione, le cose possono cambiare. Qua devi giocare bene ogni partita, c’è sempre qualcuno che vuole il tuo posto: sei al Milan. Lo schema sul gol di Rabiot? Ci abbiamo lavorato, sapevamo che non lo avrebbero seguito: voleva metterla là per creare un pericolo sperando ci fosse qualcuno, non mi sembra un tiro”.

Foto: Twitter Milan