Musah e Thiaw: le condizioni del Milan

09/08/2025 | 13:30:57

Della serie “nessuno è incedibile”, bisogna anche pensare che più si avvicina la conclusione della sessione estiva di calciomercato più le tariffe possono salire. Il Milan ha due situazioni che andranno monitorate, non hanno lo stesso fascino di Jashari (un colpo in entrata, inatteso fino a metà giugno, suscita maggiore entusiasmo), però pesano non poco. Su Musah e il Nottingham sappiamo solo che c’è interesse, ma per ora nessun affondo, l’avevano raccontata come una cosa imminente eppure non è così. Al Napoli il profilo, invece, piace molto e anche ieri sera ci sono stati contatti con il Milan, si ragiona su una cifra che abbia base 25 milioni e che raggiunga quota 30. Se davvero il Nottingham Forest volesse fare all in, basterebbe passare dalla teoria alla pratica ma a quelle condizioni. Per quanto riguarda Thiaw il discorso è molto più semplice: sono lontanissimi i tempi del suo rifiuto quando il Como aveva messo sul tavolo 25 milioni. Adesso ne servono almeno una quarantina, bonus in più o in meno: il discorso vale per tutti, Newcastle molto interessato in testa, e ogni giorno che passa è quasi un ultimatum. Noi pensiamo che arrivare a metà agosto per fare cessioni del genere (il discorso vale soprattutto per Thiaw in bilico da mesi) non sia il massimo della programmazione, ma ormai funziona così.

Foto: sito Milan