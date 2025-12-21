Musah: “Dovevamo essere calmi, non è stato facile. Felice della vittoria”

21/12/2025 | 23:12:08

Il centrocampista dell’Atalanta, Musah, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Genoa.

Queste le sue parole: “L’espulsione ha cambiato la partita. Può essere una cosa positiva per noi perché eravamo un superiorità ma il Genoa si è schiacciato in area. Bisognava aver pazienza e alla fine è arrivato il gol”.

Il tuo segreto? “Io sono un giocatore che si allena sempre forte. Dò sempre il massimo. Oggi era una possibilità e volevo dare il massimo. Sono contentissimo che abbiamo trovato la vittoria”.

Foto: sito Atalanta