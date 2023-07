Musah-Danjuma-Taremi più il terzino: il Milan ha i fari accesi

Il Milan cercherà di regalare un altro rinforzo a Pioli prima della partenza per le amichevoli lontano dall’Italia. Musah per il centrocampo resta un nome molto caldo, esattamente come sta scalando posizioni Danjuma che può coprire vari ruoli negli ultimi 30 metri, il Villarreal può aprire al prestito. Per l’attacco resta in corsa Taremi, il Porto lo valuta tra i 25 e i 30 milioni, a quel punto verrebbe occupata la seconda casella da extracomunitario con relativa rinuncia a Chukwueze. Il Milan cerca anche un esterno destro: resta in quota Singo (al Torino piace Messias, mentre Pobega non dovrebbe muoversi da Milano), seguito anche Pedersen del Feneynoord che può diventare un obiettivo granata un caso di cessione dello stesso Singo.

Foto: Instagram Taremi